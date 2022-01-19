Члены доминирующей в Казахстане партии «Нур Отан», созданной Нурсултаном Назарбаевым, массово сдают партбилеты.

Об этом пишет главный редактор издания Orda.kz Гульнара Бажкенова.

Согласно ее источнику, из партии выходят известные в Казахстане деятели. В качестве примера она привела ЛГБТ-активиста Рахима Ошакбаева.

— Первым сделал это известный общественный деятель Рахим Ошакбаев. В разговоре со мной он пояснил, что написал заявление о выходе из партии власти 10 января, находясь в глубоком душевном смятении, приняв решение, никогда больше не вступать ни в какие партии, — отметила казахская журналистка.

«Нур Отан» — крупнейшая пропрезидентская партия Казахстана. Основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия «Отан», он же являлся её лидером до 23 ноября 2021 года, когда председателем партии «Нур Отан» стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, «отец казахской нации» Нурсултан Назарбаев, сдавший пост президента в 2019 году, впервые с начала волны январских протестов записал обращение, на котором показался живым перед камерами.