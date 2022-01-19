Британские и немецкие официальные лица отвергли предположения о дипломатических недоразумениях между двумя странами в контексте авиаперевозок легких вооружений из Великобритании в Украину.

Об этом пишет The Drive.

Маршруты британских самолетов показывали, что на пути в Украину они обходили Германию, предпочитая перелет на север, через Данию. Перевозка вооружения в Киев происходила на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

Власти Германии дали понять, что они не запрещали британцам входить в воздушное пространство Германии по какой-либо причине, а британские официальные лица не обращались за разрешением на полет через Германию на самолетах C-17 в Украину, что было подтверждено Министерством обороны Великобритании, отмечает издание.

— Причины, по которым британские С-17 обошли Германию, остаются неясными. Выбранная траектория полета показывает, что самолеты пролетели над Северным морем, пересекли Данию, затем Балтийское море, затем взяли его на юго-восток, над Польшей, в Украину. По возвращении в Великобританию самолеты использовали тот же маршрут в обратном направлении. Бывший британский пилот C-17 Энди Нетервуд написал в Twitter, что факторами, которые привели к такому выбору обходных путей, могли стать благоприятные ветры и другие погодные условия, а также желание избежать процедур согласования поставок вооружений над Германией, — акцентируют в The Drive.

При этом издание подчеркивает, что лишь ветер не мог объяснить выбор обратного маршрута транспортников британской авиации, так как погода при пути назад была нормальной.

— Также существует вероятность того, что британские и немецкие власти достигли договоренности о неиспользовании воздушного пространства Германии для таких предполетных полетов, — добавляют журналисты.

Как сообщалось, два британских грузовых самолета C-17, которые доставили в Украину легкое противотанковое оружие, были вынуждены облетать территорию Германии.