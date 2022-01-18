Два британских грузовых самолета C-17, которые доставили в Украину легкое противотанковое оружие, были вынуждены облетать территорию Германии.

Об этом пишет Укринформ.

Первым о том, что самолетам пришлось менять маршрут, написал британский журналист Джордж Элисон.

— Британские самолеты C-17 доставляют в Украину противотанковое оружие из-за агрессивной риторики России. Интересно, что при этом самолеты облетают территорию Германии, — отметил Джордж Элисон.

СМИ отмечает, что такое изменение маршрутов произошло вскоре после заявления немецкого правительства об отказе разблокировать поставки оружия в Украину.

— Позиция Германии по поводу того, что она не будет поставлять оборонное оружие Украине, не изменилась, — заявила в понедельник министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

СМИ подчеркивает, что Британия четко выразила Украине свою поддержку и в чрезвычайно сжатые сроки осуществила передачу вооружения.

Напомним, сенаторы США предложили передать Украине вооружение, которое предназначалось Афганистану. В законопроекте о санкциях против России в случае ее вторжения на украинскую территорию также предусмотрена усиление тренировки украинских военных.