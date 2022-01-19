Контингент ОДКБ, призванный Касым-Жокарт Токаевым, в полном составе оставил пределы Казахстана.

Об этом пишут ряд росСМИ с опорой на главу «миротворческой миссии» Андрея Сердюкова.

Военнослужащие альянса, основу которых составляли российские и белорусские подразделения, покинули казахские стратегические объекты и города спустя две недели после ввода.

Информагентства РФ со ссылкой на Минобороны России уточняют, что из столицы Нур-Султан и города Алматы вылетели четыре военных самолета, битком заполненные оставшимися бойцами. Торжественная церемония прощания состоялась еще в прошлый четверг.

Помимо собственно России и Казахстана, к Организации Договора о коллективной безопасности в свое время присоединились бывший республики СССР Армения, Таджикистан и Киргизия, не последнюю роль в альянсе играет и Беларусь с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. На подавление протестов в Казахстан ОДКБ направил больше 2 тысяч солдат.

Напомним, Путин предложил ввести войска ОДКБ во все страны с членством в альянсе.