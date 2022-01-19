Бывший еврокомиссар Штефан Фюле специально прибыл в Киев, чтобы поддержать пятого президента, народного депутата и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко на заседании Печерского районного суда.

Об этом пишет ДС.

Как сообщалось, сегодня, 19 января, Печерский суд избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства — по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения Порошенко, перенес заседание на 19 января. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком в два месяца альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просил не выбирать любой мера пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.