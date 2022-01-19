Печерский суд избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Об этом стало известно в ходе заседания суда 19 января.

Суд решил избрать для Петра Порошенко личное обязательство. Поддержать политика, кроме нардепов «Евросолидарности», пришел Штефан Фюле, бывший еврокомиссар по расширению и соседству (2010-2014).

Печерский суд, который 17 января избирал меру пресечения Порошенко, перенес заседание на 19 января. Сторона обвинения ходатайствовала о содержании под стражей сроком в два месяца альтернативой залога в 1 млрд гривен, защита просил не выбирать любой мера пресечения. Адвокаты настаивали, что Порошенко не подозреваемый, потому что подозрение не было подписано должным образом.

Ранее сообщалось, что около 12 часов утра возле здания Печерского суда между активистами и правоохранителями возникли столкновения.