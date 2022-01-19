Печерский суд Киева 19 января огласит меру пресечения Петру Порошенко, за 2 часа до начала заседания под зданием суда уже возникли столкновения.

Около 12 часов утра между активистами и правоохранителями возникли столкновения. Все потому, что сторонники политика хотели разжечь огонь в бочке, однако силовики им этого не позволили и забрали бочку.

Полицейские и активисты начали толкаться. Однако вторых было гораздо меньше, поэтому столкновения быстро прекратились.

Прокуроры просят для Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Также суд просят обязать политика не выезжать из Киева, сдать загранпаспорта, сообщать следователю об изменении места жительства и носить электронный браслет.

Как сообщалось, перед аэропортом собрались поклонники экс-президента. Люди выкрикивали «Зелю прочь!».

Ранее в партии сообщили, что силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области.