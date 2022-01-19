Кыргызстанские дипломаты разыскали Чолпонбека Сыдыкова с гражданством своей страны, которого безосновательно задержали в Алматы во время протестов. Парня сильно избивали в казахской полиции, сейчас он лежащий.

Об этом пишет информационное агентством 24.kg.

На видеозаписи граждан Кыргызстана рассказывает, что с ним делали местные правоохранительные органы.

— Я должен был ехать в Бишкек, потому что заканчивалась временная регистрация. При выезде из Алматы нас остановили. Граждан с паспортами Казахстана пропускали сразу, а у кого кыргызское гражданство, просили выйти из машины. Они даже не смотрели документы, забрали их, отдали полицейскому. Приехал патруль, меня посадили в авто, отобрали телефон и все. Два раза ударили в машине, привезли в РОВД. Мы даже не поняли, где находимся. Когда завели в коридор, поставили к стенке и начали всех бить дубинками, кулаками... Мне сломали ногу. Потом вызвали скорую помощь. Это было 9 января 2022 года, — пересказал произошедшее Чолпонбек Сыдыков.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана обещают вызволить попавшего в неприятности гражданина.

Как сообщалось, на фоне массовых акций протеста, в Украину из Казахстана вернулось 152 граждан страны.