В течение прошлого года депутаты-мажоритарщики от Николаевщины зарегистрировали 134 законопроекта, что составляет почти 12% от общего количества зарегистрированных в Верховной Раде.

Об этом свидетельствуют данные гражданской сети «Опора».

В прошедшем году шесть депутатов Николаевской области 179 раз присоединялись к написанию законодательных инициатив. В результате зарегистрировали 134 уникальных законопроекта. Всего за прошлый год в ВР их зарегистрировали в количестве 1163. Доля авторства/соавторства николаевских депутатов составляет около 12%.

Почти треть (51) зарегистрированных николаевскими мажоритарщиками законопроектов касалась экономической политики. 26% (46) законодательных инициатив находятся в плоскости правовой политики, еще 23% (42) — отраслевого развития. Меньше депутатов интересовали государственное строительство — 9% (17), оборона — 6% (10), гуманитарная политика — 4% (8) и социальная политика — 3% (5).

Тематика зарегистрированных законопроектов практически совпадает с показателями депутатского корпуса в целом: парламент больше всего работал в экономической (28,6%), правовой (23,7%) политике и сфере отраслевого развития (21,9%).

Наибольший процент принятых парламентом инициатив — у народного депутата Максима Дырдина. Из 36 зарегистрированных законопроектов принято 5, что составляет 13,9%. Также 13% (3) принятых законодательных инициатив у Игоря Копытина, по 10% — у Игоря Негулевского и Александра Пасичного. Из 70 законопроектов Игоря Негулевского было принято 7, а Александра Пасичного — 1 из 10. Один принятый законопроект имеет Артем Чорноморов, ни одного принятого — у Александра Гайду.

Ранее сообщалось, что николаевские народные депутаты от партии «Слуга народа» чаще своих коллег из других областей голосовали на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в 2021 году.