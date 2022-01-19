В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на сообщение США о возможном вторжении РФ в Украину с их территории. Там назвали такие заявления «набором фантазий и страшилок».

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишут «РИА Новости».

— Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделанный вполне намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией, — сказал Анатолий Глаз.

По его словам, США якобы «на системной основе в последние недели различными способами вбрасывают ложь в информационное пространство».

— Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы пройдут, — добавил Анатолий Глаз.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину и заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.

В Министерстве иностранных дел Беларуси отреагировали на сообщение США о возможном вторжении РФ в Украину с их территории. Там назвали такие заявления "набором фантазий и страшилок".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, которого цитирует "РИА Новости".

"Удивительный набор фантазий и страшилок. К тому же сделанный вполне намеренно, даже анонимная форма подачи говорит об этом. Довольно точно, хотя и дипломатично, российские коллеги окрестили такие вещи дезинформацией", - сказал Глаз.

По его словам, США якобы "на системной основе в последние недели различными способами вбрасывают ложь в информационное пространство".

"Совершенно ясно, что они это делают для нагнетания обстановки, внесения напряженности, в том числе туда, где ее нет. Стандартная тактика. Это нужно США для оправдания ряда своих незаконных действий и реванша за все откровенные провалы последнего времени. Непонятно только, почему они считают всех вокруг глупее себя и рассчитывают, что эти заезженные приемы пройдут", - добавил Глаз.