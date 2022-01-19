Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.

Об этом информирует Reuters.

Энтони Блинкен во время встречи с дипломатами в посольстве США отметил, что надеется на то, что РФ будет следовать дипломатическому и мирному пути после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

— Как вы все очень хорошо знаете, последние пару месяцев мы уделяли пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил, которое мы наблюдали вблизи украинской границы, — подчеркнул Энтони Блинкен.

Госсекретарь сообщил, что наращивание присутствия РФ происходило без провокаций и причин.

— Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, — подчеркнул Энтони Блинкен.

По его словам, это дает президенту РФ Владимиру Путину возможность, также в очень короткие сроки, совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов из Украины. Там заявляют, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.