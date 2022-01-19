Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сомневается, что Россия, которая стягивает к границе Украины войска и технику, готова снизить напряженность в регионе.

Об этом он сказал во время «World Economic Forum» в Давосе, пишет Новое время.

— Слишком рано говорить, будет ли двигаться к деэскалации Россия, которая сконцентрировала 100 тысяч военнослужащий возле украинской границы, — сказал Олаф Шольц.

Олаф Шольц добавил, что Запад ведет диалоги с Кремлем, чтобы показать поддержку территориальной целостности Украины, и чтобы напомнить, что границы не могут быть изменены силой. Канцлер также подчеркнул, что необходимо поддерживать силу закона, а не закон сильнейшего.

— После многих лет растущей напряженности молчание не будет разумным вариантом, — подчеркнул Олаф Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Кремль знает о позиции Запада. Он также выразил надежду, что Россия понимает преимущество сотрудничества и цену, которую заплатит за дальнейшую конфронтацию.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину и заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.