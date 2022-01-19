В Госбюро расследований считают, что решение Печерского суда в отношении меры пресечения пятому президенту и лидеру Евросолидарности Петру Порошенко не обеспечит его должного поведения, а у стороны обвинения есть основания подать апелляцию.

В пресс-службе ГБР сообщили, что суд «констатировал законность и обоснованность подозрения» Петру Порошенко.

— Решение суда относительно избрания меры пресечения пятому президенту… не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования, — добавили в бюро.

Как сообщалось, сегодня, 19 января, Печерский суд избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства — по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.