Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы вторжения России в Украину. Глава государства призвал людей не паниковать и сохранять разум «холодным».

Об этом идет речь в видеообращении, опублиокованном в соцсети Facebook.

— Сейчас все новости и информационное пространство полны схожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра. А в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день и сейчас они не стали больше, сейчас стал больше ажиотаж вокруг них, — заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцам не нужно паниковать и накручивать себя из-за новостей о возможном вторжении российских войск в Украину.

— Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Всем нашим партнерам быть действенными, и не на словах. Важна не только информация о том, что будет делать мир, — добавил Владимир Зеленский.

Президент также заявил, что Украина не хочет войны, однако должна всегда к ней быть готова.

— Украина постоянно усиливает свои оборонные возможности... Мы делаем все для решения дипломатическим путем, делаем все для наступления мира в Украине, — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину и заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.