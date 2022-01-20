Министр обороны Украины Алексей Резников призвал правительства западных стран ввести немедленные санкции против Москвы.

Об этом он заявил в программе «HardTalk» на канале BBC, пишет ZN.ua.

В ходе интервью Резников отметил, что вторжение России в Украину может привести к масштабному кровопролитию и кризису с беженцами в Европе.

При этом, глава украинского Минобороны поблагодарил союзников за единую поддержку Украины в борьбе с угрозой со стороны РФ, подчеркнув, что военная помощь со стороны Соединенных Штатов, Британии и Европы с каждой поставкой вооружений в Украину увеличивает для Москвы цену вторжения.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит новый пакет санкции против РФ. В этот раз запрет на технологии коснется поставок американских военных разработок.