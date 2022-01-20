Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 19 января, провел разговор со шведским премьер-министром Магдаленой Андерссон, в ходе которого глава шведского правительства заявила, что РФ должна снизить напряженность на украинской границе.

Соответствующее сообщение обнародовано в Twitter шведского премьера, пишет Интерфакс-Украина.

— Хороший разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и программы реформ Украины. Россия должна снизить напряженность вдоль границы с Украиной, — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что шведская сторона «будет рада приветствовать президента Зеленского в Швеции при первой же возможности».

Напомним, Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину и заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.