Новое правительство Чехии отклонило указ предыдущего правительства. Он обязывал пожилых людей и людей отдельных профессий делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщает The Associated Press.

Предыдущее правительство, возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем, в начале декабря издало указ, согласно которому была обязательной вакцинация для людей в возрасте 60 лет и старше, а также для медицинского персонала, полицейских, пожарных и студентов-медиков.

Он должен был вступить в силу в марте.

Но позже в декабре на смену правительству Бабиша пришло новое, возглавляемое Петром Фиалой.

— Мы договорились, что вакцинация против COVID-19 не будет обязательной, — сказал Петр Фиала.

Решение нового правительства было принято, поскольку Чехия сталкивается со всплеском заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом «Омикрон».

Напомним, в Австрии с февраля вступает в силу закон об обязательной вакцинации для всех граждан в возрасте от 18 лет.