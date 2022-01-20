Европейские журналисты покинули пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона из-за отказа отвечать на вопросы.

Об этом пишет Новое время со ссылкой на FranceInfo.

По данным издания, после 30-минутного выступления Эммануэля Макрона в Европарламенте должна была пройти пресс-конференция, но журналистам сообщили, что нельзя будет задавать вопросы.

Не желая быть слушателями во время выступления президента Франции, журналисты покинули пресс-конференцию еще до ее начала.

Напомним, ранее первая леди Франции Брижит Макрон собиралась подать в суд из-за конспирологической интернет-теории о том, что она трансгендерная женщина и родилась мужчиной. Это перед следующими президентскими выборами во Франции весной 2022 года.