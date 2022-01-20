Северная Корея заявила, что усилит «длительное противостояние» против Соединенных Штатов и рассмотрит возможность возобновления «всех временно приостановленных мер».

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Несмотря на жесткие международные санкции, в этом году Пхеньян провел ряд испытаний оружия, в том числе гиперзвуковых ракет, поскольку лидер страны Ким Чен Ын стремится к дальнейшему укреплению вооруженных сил.

Заседание политбюро ЦК партии Северной Кореи «дало поручение соответствующему сектору безотлагательно рассмотреть вопрос о возобновлении» всей деятельности, которая была временно прекращена, сообщает государственное СМИ страны KCNA, предположительно ссылаясь на программу межконтинентальных баллистических ракет.

«Вражеская политика и военная угроза со стороны США достигли предела опасности, которую больше нельзя не замечать», — говорится в сообщении.

Вероятное восстановление ядерных испытаний и баллистических ракет большой дальности происходит в то время, когда единственный союзник Ким Чен Ина Китай должен провести зимние Олимпийские игры в следующем месяце, а Южная Корея готовится к президентским выборам в марте.

Лидер Северной Кореи объявил мораторий на ядерные испытания в 2018 году, но пригрозил отменить его после того, как переговоры с тогдашним президентом США Дональдом Трампом провалились в 2019 году.

Напомним, 15 января Северная Корея заявила, что испытала запуск баллистических ракет с поезда, это расценивают как реакцию на новые санкции, введенные администрацией президента Штатов Джо Байдена.