В Украине по состоянию на 20 января в «оранжевой» зоне карантина уже находится семь областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

Среди «оранжевых» — Ивано-Франковская область, где превышены три критических показателя (коэффициент новых случаев, уровня и динамики госпитализаций), Ровенская, Сумская, Черновицкая, Тернопольская, Житомирская, у которых высокие показатели прироста больных, и Львовская — там высокая динамика госпитализаций.

Указанные области на пороге перехода в «красную» зону карантина, что грозит усилением ограничений и мер. Пока в там действуют карантинные правила «желтой» зоны.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки, 19 января, заболели коронавирусом 18 тысяч 479 человек, умерли — 131.