Администрация президента США Джозефа Байдена предупредила производителей чипов, что они должны подготовиться к новым ограничениям на экспорт в Россию, включая потенциальное блокирование доступа страны к глобальным поставкам электроники, если Москва нападет на Украину.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.

Предостережение сделали в след за запросами представителей отрасли после публикаций в прессе о возможных ограничениях.

В телефонном разговоре в пятницу представители Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харел и Тарун Чабра сказали лидерам Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) быть готовыми к беспрецедентным действиям против России, если она вторгнется в Украину.

— СНБ очень ясно и недвусмысленно заявил о серьезности кризиса, который в настоящее время разворачивается вокруг Украины, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, самое серьезное трансграничное вторжение со времен Второй мировой войны, — написал директор Ассоциации членам в электронном письме.

Согласно электронному письму, SIA стремилась выяснить вероятность применения ряда мер, включая финансовые санкции. Это будет означать расширение экспортных ограничений на Россию, которая приблизится к таким странам, к Иран и Северная Корея, и применение к россиянам правила 2020 года, используемого для блокировки поставок иностранных товаров китайской корпорации Huawei. Этот режим значительно расширяет полномочия правительства.

Участник переговоров между Ассоциацией полупроводниковой промышленности и Советом нацбезопасности США сообщил, что ограничения включают в себя приостановку экспорта чипов, компьютеров, бытовой электроники и телекоммуникационного оборудования в Россию в кратчайшие сроки.



Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 19 января, прибыл в Украину заявил, что Россия может в очень короткие сроки совершить вторжение на территорию Украины.