Пока в Молдове не могут найти средства на оплату аванса в 60 миллионов долларов по газовому контракту с Россией, Румыния проявила инициативу и выделила республике 100 миллионов евро безвозмездной помощи.

Об этом пишет Timpul.

Вчера, 19 января, кабинет министров Румынии одобрил Меморандум для переговоров и подписания соглашения между правительством Румынии и правительством Республики Молдова о реализации программы технической и финансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов евро.

По сообщению Департамента по связям с Республикой Молдова, посредством этого соглашения правительство Румынии намерено активизировать сотрудничество между Румынией и Республикой Молдова с целью развития двустороннего стратегического партнерства.

— Румыния продолжит оказывать техническую и финансовую помощь Республике Молдова, чтобы поддержать ее европейский путь, — акцентировали в Бухаресте.

Как сообщалось, в правительстве Молдовы признали, что страна на данный момент неспособна оплатить российскому «Газпрому» миллионы долларов за поставленный газ.