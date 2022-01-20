Сегодня, 20 января, парламент Молдовы принял решение ввести чрезвычайное положение в энергетическом секторе на 60 дней в связи с риском приостановки поставок газа российским концерном «Газпром», требующим предоплаты. Вчера премьер-министр утверждала, что хочет избежать такого шага.

Об этом информирует Publika.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила запрос правительства тем, что «Молдовагаз» и «Газпром» не достигли компромисса, а «Молдовагаз» не имеет всех необходимых финансовых ресурсов для оплаты требований «Газпрома».

Согласно решению парламента, в период чрезвычайного положения Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая получит дополнительные полномочия, будет иметь право распоряжаться рационализацией потребления газа и других энергоресурсов, устанавливать оперативные инструменты для поднятия тарифов, и при необходимости установит специальный режим быстрой закупки газа у других стран.

Тема вызвала дебаты на пленарном заседании парламента Молдовы. Оппозиционные Майе Санду депутаты не поддержала введение чрезвычайного положения, обвинив правительство в неспособности справиться с ситуацией и в том, что оно плохо согласовало контракт с «Газпромом», а партия «Шор», лидера которой лишили неприкосновенности, потребовала отставки Кабинета министров.

Депутаты партии Майи Санду подчеркнули, что действия «Газпрома», в том числе финансовые условия нового контракта на поставку газа, носят политический характер. Среди решений, предложенных Комиссией по чрезвычайным ситуациям, которая соберется в ближайшее время, будет отсрочка уплаты НДС «Молдовагазом» и досрочная выплата компенсаций за счет за газ, выделенный правительством. Премьер-министр Наталья Гаврилица рассчитывает, что эти меры высвободят средства для предоплату «Газпрому».

Это не первое чрезвычайное положение из-за газового кризиса в Молдове, прошлое действовало осенью, когда стране не удалось продлить контракт с «Газпромом» по предыдущей цене, а российская компания начала сокращать поставки. По итогу договоренностей Кишинев стал платить за газ больше.

Как сообщалось, в правительстве Молдовы признали, что страна на данный момент неспособна оплатить российскому «Газпрому» миллионы долларов за поставленный газ.