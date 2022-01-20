Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.

Как передает Укринформ, соответствующее постановление №1448 Кабинет Министров одобрил 29 декабря 2021 года.

— В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны, — говорится в постановлении.

Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.

В частности, в Порядке говорится, что личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять при выполнении задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

При переноске либо перевозке личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и так далее, но исключительно при выполнении ими задач территориальной обороны. При этом необходимо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца терробороны.

Члены добровольческих формирований (не являющиеся военнослужащими) при выполнении задач территориальной обороны имеют вправо применять личное охотничье оружие для:

защиты гражданских лиц и/или гражданских объектов от нападения,

отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты,

освобождения захваченных военных и/или гражданских объектов или предотвращения (препятствования) такому захвату,

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии,

предотвращения и/или прекращения деятельности, задержания, разоружения либо обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии,

пресечения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения,

прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, привлеченных к выполнению задач территориальной обороны,

прекращения действий лиц, которые представляют либо могут представлять опасность для лиц, привлеченных к выполнению задач териториальной обороны, или других лиц.

Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, самообороны, а также с целью выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.