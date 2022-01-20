Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.
Как передает Укринформ, соответствующее постановление №1448 Кабинет Министров одобрил 29 декабря 2021 года.
— В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны, — говорится в постановлении.
Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.
В частности, в Порядке говорится, что личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять при выполнении задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
При переноске либо перевозке личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и так далее, но исключительно при выполнении ими задач территориальной обороны. При этом необходимо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца терробороны.
Члены добровольческих формирований (не являющиеся военнослужащими) при выполнении задач территориальной обороны имеют вправо применять личное охотничье оружие для:
Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, самообороны, а также с целью выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.
Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.
Как передает Укринформ, соответствующее постановление №1448 Кабинет Министров одобрил 29 декабря 2021 года.
— В соответствии с частью третьей статьи 22 Закона Украины «Об основах национального сопротивления» утвердить Порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач территориальной обороны, — говорится в постановлении.
Постановление вступило в силу с 1 января 2022 года.
В частности, в Порядке говорится, что личное охотничье оружие и патроны к нему могут применять при выполнении задач территориальной обороны все члены добровольческих формирований. При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.
При переноске либо перевозке личное охотничье оружие членов добровольческих формирований может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и так далее, но исключительно при выполнении ими задач территориальной обороны. При этом необходимо иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца терробороны.
Члены добровольческих формирований (не являющиеся военнослужащими) при выполнении задач территориальной обороны имеют вправо применять личное охотничье оружие для:
Летальное применение членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия и патронов к нему во время выполнения задач территориальной обороны разрешается для индивидуальной самообороны, самообороны, а также с целью выполнения задач по отражению вооруженной агрессии против Украины и при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Ранее сообщалось, что Великобритания готова передать Украине еще больше оружия, об этом заявил министр обороны Бен Уоллес.