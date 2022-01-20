Власти Казахстана занялись усиленным поиском виновных в организации последних протестов и вышли на TikTok. Согласно их версии, ролики с этой платформы стали одной из причин громких народных возмущений.

Об этом пишет Orda.kz.

В частности, первым перспективную версию начал озвучивать депутат правящей партии Жусип Нурторе. Он обратился к премьер-министру с просьбой «укрепить национальные ценности».

— Мы допустили большой пробел в национальной идеологии и воспитании. Сегодняшняя молодёжь воспитывается в основном на тиктоках. В обществе вместо сострадания, любви, милосердия, уважения, воцарились всеобщая жестокость, беспощадный произвол, обман, коварство, гордыня, сплетни, месть и подхалимство. Откуда взялись кровопийцы, которые готовы разгромить свой очаг, свое имущество, не задумываясь ни на миг о своих поступках?!, — утверждает политик.

Как сообщалось, члены доминирующей в Казахстане партии «Нур Отан», созданной Нурсултаном Назарбаевым, массово сдают партбилеты.