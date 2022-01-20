Украинские дипломаты рассчитывают на скорое возвращение коллекции скифских изделий в национальные музеи, так как Россия проиграла в Нидерландах и не спешит подавать аппеляцию.

Об этом заявила замглавы МИД Эмине Джапаарова для «Интерфакс-Украина».

— Хотела бы сконцентрироваться на решении о «скифском золоте» — деле, о котором вы все знаете... Апелляция недавно приняла решение, что эти объекты должны быть возвращены Украине, и 26 января этого года истекает срок кассационного обжалования, его до сих пор нет. Собственно мы надеемся на возвращение этих культурных ценностей в Украину, — рассказала Эмине Джапарова.

Стоит отметить, что в суде акцентировали, что Украина будет хранить экспонаты до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму, пока исторические ценности не получиться вернуть в родные места.

Напомним, продолжительный процесс по делу «скифского золота» закончился в пользу Украины в конце октября прошлого года.