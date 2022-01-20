НАТО проведет в марте масштабные военные учения за Северным полярным кругом, в запланированных мероприятиях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

Об этом сообщает постоянное представительство США при НАТО.

— Крупнейшие учения НАТО за Полярным кругом Cold Response запланированы на начало марта, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 35 тысяч военнослужащих из 28 стран альянса.

— В учениях также примет участие американский авианосец USS Harry S Truman, — отметили в США.

Напомним, в пятницу, 21 января Россия Китай и Иран начнут третьи совместные военно-морские учения. Они будут проходить в акватории Индийского океана.

Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО. Причиной он называет то, что Украина еще не выполнила все необходимые для этого требования.