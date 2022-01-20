Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО. Причиной он называет то, что Украина еще не выполнила все необходимые для этого требования.

Об этом Джо Байден сказал во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

— Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно, — заявил Джо Байден.

По словам главы Белого дома, это связано с тем, что Украине еще предстоит проделать много работы в области демократии и ряда других событий, которые там происходят.

Также американский президент напомнил, что для вступления страны в НАТО требуется поддержка всех членов Альянса.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина уже сделала запрос о членстве в Альянсе, и союзники помогают ей в осуществлении реформ и в приведении Вооруженных сил к стандартам НАТО, но открытым остается вопрос, когда именно Украина будет готова присоединиться к нему.