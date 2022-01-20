В Офисе президента планировали задержать пятого президента и нардепа Петра Порошенко в день его возвращения в Украину, чтобы доставить в суд, но не рискнули из-за толпы сторонников политика.

Об этом пишет Украинская правда.

По словам источников УП, на Банковой хотели, чтобы в день возвращения Петра Порошенко в Украину 17 января его задержали следователи ГБР в аэропорту и доставили в суд. В тот же день Петру Порошенко должны были избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Аналогичную меру ранее получили все остальные фигуранты «угольного дела».

Однако план не удалось воплотить. Сначала в Жулянах пограничники не знали, что делать с паспортом политика. А затем работники ГБР не рискнули арестовывать бывшего президента у аэропорта в окружении тысяч его сторонников.

Кроме того, судье Печерского суда понадобилось несколько дней, чтобы принять решение. Источники в суде объясняют, что никто из судей не хочет повторять судьбы судьи Родиона Киреева, принимавшего решение в отношении лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

По словам собеседников УП, самое главное, что суд признал Петра Порошенко подозреваемым. Худшим вариантом было бы, если бы политика отпустили.

Напомним, в Госбюро расследований считают, что решение Печерского суда в отношении меры пресечения пятому президенту и лидеру Евросолидарности Петру Порошенко не обеспечит его должного поведения, а у стороны обвинения есть основания подать апелляцию.