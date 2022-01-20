В 2022 году объем финансирования парламентского телеканала «Рада» вырос в 7 раз. Так, если еще в прошлые годы расходы на СМИ составили около 50 миллионов гривен, то в этом году на него планируют потратить уже 378 миллионов гривен.

Об этом телеканал сообщил в ответ на запрос APnews.

Отмечается, что издание ждало ответа месяц. Запрос был отправлен 17 декабря, а ответ поступил уже 17 января. Но с данными, актуальными на дату запроса.

На телеканале сообщили, что фактические расходы «Рады» за 2020 год составили 48 миллионов 654 тысячи 800 гривен. За прошлый год на него потратили 39 миллионов 565 тысяч 800 гривен. Но это цифра не за весь год, а только за девять месяцев (с января по сентябрь, — прим.) Почему не предоставили расходы за октябрь, ноябрь и декабрь — неизвестно.

При этом на «Раде» уточнили, что количество работников по состоянию на начало и конец прошлого года было неизменным — 78 человек. Им с начала года насчитали зарплаты на общую сумму 22 миллиона 571 тысяч 100 гривен.

То есть, каждый год было начислено в среднем по 290 тысяч гривен, что составляет около 26 тысяч гривен в месяц на каждого работника. При этом объем финансирования телеканала на 2022 год резко вырос в 10 раз и составляет 378 миллионов 020 тысяч 900 гривен.

Также спросили о суммах, потраченных на обновление телеканала. На это ответили, что данная информация требует «создания», то есть, на момент ответа на телеканале «еще не подвели итоги». При этом уточнили, что по состоянию на 17 декабря средств потрачено не было.

Ранее телеканал «Рада» обзавелся студией и ведет эфиры прямиком из правительства.