Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нападение России на Украину повлечет непоправимые последствия для всего цивилизованного мира.

Его речь запротоколировала газета Le Figaro.

Политик подчеркнул, что последствия будут плачевными вне зависимости от масштабов нападения России.

— Не сомневайтесь. Если Россия начнет вторжение в Украину, независимо от его формы или масштаба, я думаю, что это будет катастрофой не только для Украины, но и для России. Это было бы катастрофой для всего мира, — такой акцент сделал он в разговоре с репортерами.

В свою очередь, МИД Германии отметил, что любая агрессия против Украины безвозвратно разрушит отношения Запада с Москвой.

— Мы призываем Россию принять меры по деэскалации. Любая новая агрессия будет иметь серьезные последствия, — добавила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, Британия предоставила Украине современное противотанковое вооружение.