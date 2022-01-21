Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс негласно посетил столицы Германии и Украины за несколько дней до визита в эти страны госсекретаря Энтони Блинкена, чтобы встретиться с европейскими союзниками.

Об этом пишет Левый берег со ссылкой на The Wall Street Journal.

США отправили главу ЦРУ в Берлин и Киев, чтобы убедить европейские страны объединиться вокруг более жесткого ответа Москве и для поддержки Украины. В настоящее время, как отмечает газета, это усугубляется все более тесными экономическими связями между странами Европы и Россией.

По информации газеты, Бернс встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и информировал его и немецкую разведку о возможных сценариях развития событий вокруг Украины и России.

Собеседники также сообщили, что во время беседы поднимался вопрос газопровода «Северный поток-2». Представитель США призвал Берлин заблокировать газопровод в случае российского наступления на Украину.

Ранее сообщалось, что Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.