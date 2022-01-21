Вооруженные силы Украины в наступательных операциях и в случаях открытой агрессии не будут привлекать силы территориальной обороны.

Об этом сообщил командующий Сил территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин в интервью «Укринформу».

— К наступательным операциям точно нет. Когда мы говорим об открытой агрессии, то речь идет об обороне, а не о наступательных операциях, — отметил он.

Кроме того, по словам Юрия Галушкина, сейчас в Верховной Раде идет работа по внесению изменений в закон «Об основах нацсопротивления», чтобы четко определить, будут ли применяться Силы территориальной обороны поблизости или в зоне ведения боевых действий.

Сейчас в законе написано: «Принять все необходимые меры для защиты…», что означает «своевременное реагирование и принятие необходимых мер по защите территории и защите населения в определенной местности до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск/сил».

Напомним, Кабинет Министров обнародовал порядок применения членами добровольческих формирований территориальных громад личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны.