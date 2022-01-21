В американском Нью-Йорке убрали статую 26-му президенту США Теодору Рузвельту, которая более 80 лет стояла у входа в Американский музей естествознания.

Об этом сообщает CNN.

Демонтаж выполнен в соответствии с решением 2020 года на фоне масштабных протестов движения Black Lives Matter после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полицейского Дерека Шовена, которому дали 22 года тюрьмы.

Ряд активистов требовал убрать статью еще с 1970-х годов, называя ее расистской. Монумент изображает Рузвельта верхом на лошади, а по бокам пешком идут индеец и темнокожий. На демонтаж власти и руководство музея согласились только после натиска активистов BLM, которые несколько раз обливали его краской во время протестов.

Напомним, исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.