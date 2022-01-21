Власти США обвинили четырех белорусских чиновников в заговоре с целью пиратства в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем в Минске в мае прошлого года.

Об этом пишет Dnevnik.

Обвинения инкриминируют гендиректору «Белаэронавигации» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Каздючеце и двум офицерам КГБ, имена которых не разглашаются в целях следствия.

По версии Минюста США, обвиняемые сфабриковали информацию о взрывном устройстве на борту, чтобы получить контроль над рейсом, следовавшим из Афин в Вильнюс. Они вынудили экипаж отклониться от курса практически в тот момент, когда самолет покинул воздушное пространство Беларуси. Пилоты были вынуждене совершить посадку в Минске, где белорусские власти задержали на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу, гражданку России Софью Сапегу.

Это не только нарушает международные нормы и уголовное право США, но и потенциально угрожает жизни невинных пассажиров, отмечают американские прокуроры. В США обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы и пожизненное заключение.

Министерство юстиции США утверждает, что Чуро лично проинформировал авиадиспетчеров о ложной угрозе взрыва бомбы на борту еще до вылета самолета из Афин и дал указание капитану приземлиться в Минске. Согласно обвинительному заключению, Олег Казючица поручил белорусским авиадиспетчерам фальсифицировать сообщения об инциденте. Согласно заявлению Министерства юстиции США, сотрудник КГБ был причастен к передаче ложной информации о бомбе, вел переговоры в диспетчерской и доложил о ситуации другому сотруднику КГБ, который также является фигурантом дела.

Авиадиспетчер Олег Галегов, совершивший аварийную посадку в Минске, летом покинул Беларусь и дал показания перед польскими властями. Он сообщил, что на момент инцидента диспетчерская служба в минском аэропорту находилась под контролем сотрудника КГБ.

Ранее сообщалось, гражданка России и девушка Романа Протасевича Софья Сапега, которую захватили при принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, написала письмо на имя Александра Лукашенко. Россиянка попросила диктатора помиловать ее.