Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что Бухарест ни за что не втянут в конфликт между Россией и Украиной.

Об этом пишет EVZ.

Глава оборонного ведомства балканской страны подчеркнул, что агрессивные действия России на украинских границах ничем не грозят Румынии.

— Для тех, кто переживает — во-первых, НАТО, как заявил генсек Столтенберг, не будет реагировать, что бы ни происходило на украинской границе. Он не будет реагировать в военном отношении, потому что ясно, что Украина не является членом НАТО, а Североатлантический договор показывает, что он не будет реагировать в военном отношении, если это не будет угрожать странам, входящим в НАТО, — акцентировал Василе Дынку.

Он добавил, что Румыния будет действовать только коллективно вместе с другими членами НАТО.

— Ясно, что войны, в которую будет вовлечена Румыния, не будет. Румыния не будет участвовать в конфликте с войсками ... Так что Румыния является лишь частью НАТО и реагирует вместе с альянсом, в гармонии и в рамках очень последовательной стратегии, — заключил чиновник.

Однако министр отметил, что в Румынии готовятся ко всем атрибутам полномасштабного конфликта, в том числе к украинским беженцам.

— Когда у вас рядом конфликт, даже если он не касается вас напрямую, вы должны подумать о том, что происходит с миграцией, посмотреть, какие ресурсы у вас есть для этого, как управлять косвенной ситуацией, — заключил Василе Дынку.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО.