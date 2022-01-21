«Молдовагаз» расплатился с Россией по январскому авансу за газовый контракт. Оплата поступила в полном объеме, «Газпром» продолжит оговоренные поставки.

Об этом пишет Publika.

Кишинев перевел Москве последний транш в 34 миллионов долларов, общая оплата составила 63 миллиона долларов. Чтобы собрать эту сумму, в стране ввели режим чрезвычайного положения.

— «Молдовагаз» отметил, что этот шаг стал возможным благодаря поддержке правительства, включая выделение компенсаций за газ в качестве аванса, отсрочке выплаты НДС в госбюджет и перечислений компании «Энергоком», — отмечает издание.

Как сообщалось, в правительстве Молдовы признали, что страна на данный момент неспособна оплатить российскому «Газпрому» миллионы долларов за поставленный газ.