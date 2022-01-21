Эстония ожидает одобрения от Германии, чтобы передать Украине 122-миллиметровые гаубицы на фоне угрозы нового вторжения со стороны РФ.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В Минобороны Германии заявили, что от Эстонии получен запрос на одобрение поставки гаубиц в Украину, сейчас он изучается и находится на ведомственном согласовании. Однако процесс еще должен быть скоординирован с Финляндией.

Ранее в Эстонии заявляли о намерении передать Украине десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

Отмечается, что речь идет об орудиях, которые были выпущены еще в ГДР, а в 1990 годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.

Напомним, правительство Нидерландов готово предоставить военную помощь Украине в виде оборонительного вооружения как через механизм НАТО, так и в случае непосредственного запроса Киева.