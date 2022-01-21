Николаевский филиал херсонской автошколы «Светофор плюс», торговавшей фиктивными медицинскими справками, лишили аккредитации, а фирму «ВВК-1», изготавливающую их, закрыли.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Ранее стало известно, что в указанном учреждении журналисту Ярославу Чепурному предложили купить такую справку за 500 гривен. Он рассказал об этом в расследовании проекта «Четвертая власть». Без этой справки в автошколе к обучению не допускают.

Кроме того, по информации Центра журналистских расследований, во время обучения в этом заведении их сотруднику предложили «помощь» со сдачей экзаменов на получение водительских прав в Сервисном центре МВД. Стоимость такой услуги составила 5 тысяч гривен.

После выхода журналистских материалов компания ООО «ВВК-1» была ликвидирована, о чем была сделана запись в реестре юридических и физических лиц.

Региональный сервисный центр МВД провел проверку деятельности автошколы «Светофор плюс» и нашел нарушения, лишив ее аккредитации на месяц. Согласно протоколу заседания аттестационной комиссии, в вину сотрудникам заведения ставилось несвоевременное заполнение ведомости о проведенных занятиях. О поборах со слушателей и других злоупотреблениях в автошколе в протоколе комиссии речь не шла.

— На днях Центр обратился в прокуратуру Николаевской области с заявлением о совершении преступления сотрудниками автошколы. Также мы надеемся, что правоохранители смогут дать юридическую оценку действиям и должностных лиц сервисного центра МВД, — указано в публикации ЦЖР.

Ранее НикВести писали, что фиктивные медицинские справки изготовляет фирма, связанная с семьей советника главы Николаевского облсовета по вопросам медицины Михаилом Трофанюком.