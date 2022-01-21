Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что официальные лица России никогда не угрожали народу Украины.

Об этом он заявил после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет Украинская правда.

— Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, анализом наших позиций о том, что Россия нигде никогда ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Президент Зеленский, которого взяли под свое крыло наши западные коллеги, опекают его, поощряя на любые выходки, заявил публично, что если кто-то чувствует себя русским из граждан Украины, то пусть он убирается в России, а тех, кто на Донбассе протистоит киевскому режиму он назвал не людьми, а особями. Поэтому, кто кому угрожает, и во что эти угрозы выльются, - это большой вопрос. Мы не исключаем, то вся эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена, чтобы если не спровоцировать какие-то силовые действия на Донбассе, то как минимум, чтобы прикрыть линию Киева на полный саботаж Минских договоренностей, — заявил Сергей Лавров.

Сергей Лавров заявил, что он с Энтони Блинкеном обсуждал Украину.

По его словам, встреча завершилась договоренностью о том, что на следующей недели США предоставит РФ письменные ответы на все предложения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Владимир Зеленский, может стать именно Харьков.