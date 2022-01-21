Канцлер Германии Олаф Шольц отказал президенту США Джо Байдена провести в ближайшее время встречу, на которой планируют обсудить ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет Spiegel.

Такое решение Олафа Шольца объясняют его поездкой в Мадрид, многочисленными встречами и желанием присутствовать в Германии из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

По данным издания, обе стороны рассчитывают организовать встречу до середины февраля.

Ранее сообщалось, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс негласно посетил столицы Германии и Украины за несколько дней до визита в эти страны госсекретаря Энтони Блинкена, чтобы встретиться с европейскими союзниками.