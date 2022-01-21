Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призывает президента Владимира Зеленского «не бросаться» словами о возможной оккупации Харькова войсками РФ.

Свою позицию он выразил на своей странице в Facebook.

— Осторожнее со словами, господин Президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Говорите честно с людьми — не про шашлыки, а по-взрослому — что есть, какие угрозы и что мы делаем! — призвал Арсен Аваков.

Он отметил, что украинцы будут готовы защитить свою страну.

— И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией — это не значит, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует, — подчеркнул Арсен Аваков.

Экс-министр заверил, что Харьков не превратится в «депрессивный город бандитской власти», как это произошло с оккупированным Донецком.

— И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят, и Харьков, и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций. Харьков был и будет украинским городом! — подытожил Арсен Аваков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Зеленский, может стать именно Харьков.

Мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что в городе все будет спокойно, он останется украинским.