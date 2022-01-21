Мэр Харькова Игорь Терехов уверен, что в городе все будет спокойно, он останется украинским.

Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

— Мы не дадим никому захватить город Харьков, никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы предпринимаем усилия и Харьков останется украинским, спокойным городом. И пусть россияне не раскрывают рты. У нас есть четкая дорожная карта, и я очень хочу, чтобы не было никакой агонии, никакой истерики. Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом. Не будет никакой войны, — сказал Игорь Терехов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом «защиты» русскоязычного населения. Началом крупномасштабного наступления, предположил Зеленский, может стать именно Харьков.

Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.