Страны НАТО проведут масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22 (Удар Нептуна 22, — прим.) в период с 24 января по 4 февраля.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби, пишет Корреспондент.

— Авианосная ударная группа Гарри Трумэн будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений, — сказал Джон Кирби, уточнив, что планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году.

По словам Джона Кирби, маневры, в которых будут задействованы корабли, подводные лодки и военно-морская авиация, призваны продемонстрировать и улучшить возможности государств НАТО при взаимодействии на море.

Также представитель Пентагона добавил, что ему неизвестно о каких-либо изменениях в сценарии проведения учений в связи с событиями вокруг Украины.

Ранее в НАТО заявили о готовности обсуждать с Россией сокращение вооружений.