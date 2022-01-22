США рассматривают не только экономические, но и военные меры против России в случае вторжения ее войск в Украину.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Посол США в ООН выразила надежду, что Россия не будет переходить границы, и ситуация не ухудшится. По ее словам, США учитывают все возможные сценарии и не исключают силовых действий в случае необходимости.

— Мы продолжаем работать с Россией дипломатически, надеемся найти решение этой проблемы, но если мы потерпим неудачу, мы ответим на все действия, которые Россия предпримет против Украины, — отметила Линда Томас-Гринфилд.

Она также отметила, что США оказывает финансовую военную поддержку Украине.

— Мы предоставили им почти 2,7 миллиарда долларов на поддержку их военных. Совсем недавно, во время визита госсекретаря Блинкена в Украину, мы объявили о дополнительном финансировании и мы продолжим предоставлять снаряжение украинцам, — сказала Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, ранее сенатор из США Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван упростить оказание военной помощи стране.