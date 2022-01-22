Общий ущерб в результате массовых беспорядков в Казахстане оценили в 313 миллионов долларов (более 8,8 миллиарда гривен).

Такие цифры назвали в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, цитирует информагентство Интерфакс-Казахстан.

В эту сумму учли расходы на ремонт поврежденных зданий и ущерб из-за порчи имущества. В частности, бизнес понес убытки более чем на 188 миллионов долларов, а госструктуры — на 125 миллионов долларов.

Деньги на восстановление зданий и компенсацию ущерба планируют выделить из чрезвычайного резерва правительства. Однако здание резиденции главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алматы будет возобновлять управление делами президента.

В целом, во время протестов повредили 351 здание, из них 45 домов госорганов и 306 коммерческих объектов. Больше всех ущерб понесли города Алматы и Шимкент.

Ранее сообщалось, что члены доминирующей в Казахстане партии «Нур Отан», созданной Нурсултаном Назарбаевым, массово сдают партбилеты.