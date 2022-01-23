Американский бизнесмен Илон Маск предложил отправить терминалы своей сети Starlink в Тонгу, где из-за извержения вулкана поврежден подводный интернет-кабель.
Об этом пишет The Guardian, передает hromadske.
Под сообщением информационного агентства Reuters в Twitter о том, что жители островного государства еще в течение месяца могут быть без интернет-связи, пока продолжаются ремонтные работы, Илон Маск предложил помощь.
— Могут ли люди из Тонги сообщить нам, надо ли SpaceX отправить терминалы Starlink? ㅡ написал Илон Маск.
Вскоре твит стал вирусным, а жители островов отвечали Маску просьбами о помощи, чтобы связаться с родственниками и координировать помощь.
Новозеландский политик Шейн Рети в тот же день сообщил в Twitter, что отправил Илону Маску письмо с просьбой помочь с интернет-связью.
На это миллиардер ответил, что предоставить немедленную интернет-связь может быть затруднительно.
— У нас не хватает спутников с лазерными связями, и уже есть геоспутники, которые обслуживают регион Тонги. Поэтому я прошу четкого подтверждения, ㅡ отметил Илон Маск.
Напомним, в Перу во время выгрузки танкера 16 января произошел разлив нефти в океан из-за внезапных мощных волн, вызванных, как считается, извержением подводного вулкана недалеко от архипелага Тонга.
Американский бизнесмен Илон Маск предложил отправить терминалы своей сети Starlink в Тонгу, где из-за извержения вулкана поврежден подводный интернет-кабель.
Об этом пишет The Guardian, передает hromadske.
Под сообщением информационного агентства Reuters в Twitter о том, что жители островного государства еще в течение месяца могут быть без интернет-связи, пока продолжаются ремонтные работы, Илон Маск предложил помощь.
— Могут ли люди из Тонги сообщить нам, надо ли SpaceX отправить терминалы Starlink? ㅡ написал Илон Маск.
Вскоре твит стал вирусным, а жители островов отвечали Маску просьбами о помощи, чтобы связаться с родственниками и координировать помощь.
Новозеландский политик Шейн Рети в тот же день сообщил в Twitter, что отправил Илону Маску письмо с просьбой помочь с интернет-связью.
На это миллиардер ответил, что предоставить немедленную интернет-связь может быть затруднительно.
— У нас не хватает спутников с лазерными связями, и уже есть геоспутники, которые обслуживают регион Тонги. Поэтому я прошу четкого подтверждения, ㅡ отметил Илон Маск.
Напомним, в Перу во время выгрузки танкера 16 января произошел разлив нефти в океан из-за внезапных мощных волн, вызванных, как считается, извержением подводного вулкана недалеко от архипелага Тонга.