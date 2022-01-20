В Перу во время выгрузки танкера 16 января произошел разлив нефти в океан из-за внезапных мощных волн, вызванных, как считается, извержением подводного вулкана недалеко от архипелага Тонга.

Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на западные СМИ.

Правительство Перу заявило в среду, что разлив нефти из танкера может привести к экологической катастрофе.

Правительство Перу выступило с заявлением, что разлив нефти уже навредил флоре и фауне окружающего региона. Отмечается, что разлив произошел из-за чрезвычайно мощных волн вследствие подводного извержения вулкана и цунами на Тонге, расположенной в около 10 000 км от Перу.

Министерство иностранных дел Перу уже призвало испанскую компанию Repsol, которой принадлежит танкер, заплатить за этот инцидент.

«Это худшая экономическая катастрофа, которая произошла вблизи Лимы за последнее время. Она уже причинила серьезный ущерб сотням семей рыбаков. Repsol должен немедленно компенсировать ущерб», — заявили в министерстве.

СМИ отмечает, что в Перу уже открыли производство относительно компании Repsol. Также министр экологии Рубен Рамирес встретился с представителями компании и по результатам встречи заявил, что было пролито в море около 6000 баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что в Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана. В результате образовалось цунами, которое угрожает Фиджи, Австралии и Новой Зеландии. Почти сразу волна накрыла островное государство Тонга.