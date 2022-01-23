Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает от Украины и Соединенных Штатов «информационных и военных провокаций».

Об этом пишет Украинская правда.

Представительница российского внешнеполитического ведомства попыталась приписать подготовку «провокаций» Киеву и Вашингтону, комментируя данные Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин, возможно, просил президента РФ Владимира Путина не развязывать полномасштабню войну с Украиной во время Олимпийских игр в Пекине (которые пройдут с 4 по 20 февраля, — прим.)

Публикацию о возможной просьбе Си Цзиньпина не нападать на Украину Москва назвала «информационной спецоперацией соответствующих американских служб через Bloomberg». В связи с этим Мария Захарова наперед обвинила Украину и США в возможных «провокациях».

— Так что ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных, — написала глава МИД РФ.

Напомним, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.