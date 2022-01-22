Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.

Об этом он сказал в ходе круглого стола по случаю Дня Соборности, сообщает Радио Свобода.

— По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году, — сказал Арсен Аваков.

По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.

Он добавил, что длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров — из-за действий Беларуси.

Напомним, ранее Соединенные Штаты проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.