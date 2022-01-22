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Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.
Об этом он сказал в ходе круглого стола по случаю Дня Соборности, сообщает Радио Свобода.
— По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году, — сказал Арсен Аваков.
По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.
Он добавил, что длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров — из-за действий Беларуси.
Напомним, ранее Соединенные Штаты проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что вероятность полномасштабного вторжения России в Украину в последние дни выше, чем это было в 2014 году.
Об этом он сказал в ходе круглого стола по случаю Дня Соборности, сообщает Радио Свобода.
— По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году, — сказал Арсен Аваков.
По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины 54 батальонно-тактических группы общей численностью более 100 тысяч военных.
Он добавил, что длина государственной границы, нуждающейся в усиленной охране увеличилась более чем на тысячу километров — из-за действий Беларуси.
Напомним, ранее Соединенные Штаты проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.